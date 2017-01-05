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Akboğa’dan ocak sohbeti

05 Ocak 2017 Perşembe 06:02
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Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesi’nde Ülkü Ocakları bünyesinde düzenlenen sohbetler, kış soğuğunda ilçe gençliğini bir araya getiriyor.

Akboğa’dan ocak sohbeti
Yozgat’ta ülkücü hareketin tanınan simalarından, ömrünü davasına adamış gönül adamı Akdağmadenli Hikmet Akboğa, ülkücü gençlerle bir araya geldi. 
Ülkücü gençlerin yoğun ilgi gösterdiği sohbet programında Akboğa, bilgi ve birikimlerini paylaştı. Ülkü hareketin dünü ve bu gününü anlatan Akboğa, Yozgat tarihinden de örnekler verdi. 
Ülkücü hareketin temelinde vefa olgusunun bulunduğunu belirten Akboğa, gençlere, ilim, irfan ve izan sahibi vatanperver gençler olarak yetişmeleri tavsiyesinde bulundu.
12 Eylül’ün karanlık dünyasından bu günlere yarım asırlık temeli bulunan Ülkücü Hareketin ufuk sahibi bilge bir gençliğin fikir dünyasında kıyamete kadar devam edeceğini kaydeden Akboğa; 
“Vatan, millet sevdalısı, gönlünde leke barındırmayan bir iman aşkı ile dün olduğu gibi bu günde Ülkü Hareket gerçek ülkücülerin omuzlarında, fikir dünyasında zorlu ve kutlu yolculuğuna devam etmektedir. Bu yolculukta en büyük görev siz gençlere düşmektedir. Sizlerin kavgası ilime, irfanla olacaktır” dedi.  

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