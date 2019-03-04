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Akademik hayatı anlattı

BOZOK Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata,  Kayseri’de Ortaokul Öğrencilerine Akademik hayatın önemini anlattı.

Akademik hayatı anlattı

BOZOK Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata,  Kayseri’de Ortaokul Öğrencilerine Akademik hayatın önemini anlattı.

04 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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Akademik hayatı anlattı

Böyükata, Kayseri Melikgazi Kaymakamlığı’na bağlı Kadir – Rezan Has Ortaokulu Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcı öğrencilere, ‘Küçülen Dünyada Akademik Hayatın Önemi’ konusunda seminer verdi. Okul öğrencilerine yönelik, meslek tanıtımı ve vizyon kazandırma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi ile dünyanın gerçekten bir köy kadar küçüldüğüne değinerek, kullandığımız araçların gerisindeki teknolojilerin ileri düzey bilimsel araştırmalara bağlı olduğunu ifade etti. Böyükata, bu çalışmaların ve özellikle günümüz dünyasında akademik çalışmaların üzerinde gelişen bilimsel araştırmaların sonuçlarından ortaya çıkan bilgi ile sürekliliği olan çözümler ortaya konabildiğini vurguladı. Akademik bakış açısını erken yaşlarda kazanmanın daha hızlı bir gelişimi sağladığının altını çizen Böyükata, “Ya sevdiğiniz işi yapmalısınız ya da yaptığınız işi sevmelisiniz. Hangi meslek alanında eğitim alırsanız alın, üniversiteyi bitirdikten sonra yüksek lisans ve doktora eğitimlerini de alarak akademik katkı verebilecek noktaya gelin. Bunu uluslararası düzeyde yapabilecek donanıma sahip olmak için çalışın” dedi. 
Siber saldırılar karşısında savunmanın sınır boylarında nöbet tutmak gibi önemli olduğuna da değinen Prof. Dr. Böyükata, öğrencilerin sorularına da cevaplar verdi. Öğrencilerin ve oklu öğretmenlerinin memnun kaldıkları toplantı gerçekleştirildi. Etkinliğin düzenlenmesinde katkı veren okul öğretmenlerinden Celal Aramaz, Okul Müdürü Oktay Polat ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerinden Niyazi Kılıç, kendilerini kırmayarak öğrenciler ile bir araya gelen Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti, günün hatırası olarak isminin yazılı olduğu bir tabak takdim ettiler.

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