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AK Partiden çevre desteği

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı, çevreye dikkat çekmek üzere düzenlenen etkinliklere destek verdi.

05 Haziran 2021 Cumartesi 00:15
AK Partiden çevre desteği

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, teşkilat mensupları ve partililerle birlikte ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’ kapsamında etkinlik düzenledi. Türkiye'nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığında, AK Parti İl Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından organize edilen çevre temizliği etkinliğine partililerde ilgi gösterdi. AK Partililer çamlıkta mıntıka temizliği yaptı. Diğer taraftan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre Şehir ve Kültürden sorumlu Başkanı Çiğdem Karaaslan tarafından video/konferans yöntemi ile düzenlenen etkinliğe Yozgat’tan da katılım oldu. AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nurdan Taşarsu, Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Tülay Açıkgöz ve Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Erdal Bilge Sadef etkinliğe katılım sağladı.

Anahtar Kelimeler:
AK Partiden çevre Desteği
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