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AK GENÇLER ÇANAKKALE’DE

YOZGAT AK Parti Gençlik Kolları, Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünde merkez dahil 14 İlçe Gençlik Kolları üyelerine yönelik gezi düzenledi.

AK GENÇLER ÇANAKKALE’DE

YOZGAT AK Parti Gençlik Kolları, Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünde merkez dahil 14 İlçe Gençlik Kolları üyelerine yönelik gezi düzenledi.

19 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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AK GENÇLER ÇANAKKALE’DE

Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda toplanan 500 gönüllü genç, 10 otobüsle Çanakkale’ye dualarla uğurlandı. Uğurlama töreninde Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse ve partililerde bulundu. AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanı Kazım Emiroğlu Şimşek, ‘’İnancın Zaferi’ni ve şehitlerimizi anmak, manevi atmosferi yaşamak için yeniden Çanakkale yolundayız. 18 Mart Şehitleri Anma Günü vesilesiyle, teröristlere dünyayı dar eden, mazluma umut olmak için canlarını feda eden Kahraman Mehmetçiklerimizi,  Kahraman Ecdadımızı, Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.
AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse, Çanakkale Zaferi'nin 103’üncü yıldönümünde gençlerin, savaşın geçtiği yer olan Çanakkale 'de şehitlerimizi anacaklarını söyledi. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da, Türkiye’nin dün olduğu gibi bu gün de düşmanlarının hedefinde olduğun hatırlatarak, dün Çanakkale’de olduğu gibi bugün de Afrin’de haklı bir mücadele veren Mehmetçiğin mutlak zaferle döneceğini, bölgede barış ve huzur tesis edeceğini ifade etti. Konuşmaların ardından, gençleri taşıyan otobüsler yola çıkarken, Cumhuriyet Alanı’nı çevreleyen merdivenlerde oturanlar tarafından el sallanarak uğurlandı.

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