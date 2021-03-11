Ajans Bizim YAYINDA

Habercilikte yeni bir yaklaşımı hedefleyen Ajans Bizim, gazeteciliğin temel ilkelerine uygun faaliyet gösteren bir haber ajansı olacak. Ajans Bizim yönetiminin yaptığı açıklamaya göre, kadrosunda, ajansçılık ve basının her alanında uzmanlaşmış gazetecilerin bulunması Ajans Bizim’in en güçlü yanı. Bu deneyimle Ajans Bizim’in teknik altyapısının da oluşturulduğu belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi: “Bir yılı aşkın süredir devam eden hazırlıklar, dört aydır süren kapalı devre yayın tamamlandı. Ajans Bizim, dışa açık yayına dün başladı. Ajans Bizim, içeriğini bir süre ücretsiz sunacak. Bu hizmetinden yararlanmak isteyen kuruluşlar, [email protected] adresinden başvurabilecekler. Habercilikte yeni bir yaklaşımı hedefleyen Ajans Bizim; Gazeteciliğin temel ilkelerine uygun faaliyet gösteren bir haber ajansı olacak. Serbest çalışan gazetecileri bir araya getiren ulusal ve uluslararası geniş bir haber ağı oluşturacak. Abonelerine, politikadan ekonomiye, yargıdan savunmaya, dış haberlerden diplomasiye, eğitimden bilim ve teknolojiye, sağlıktan çevreye, spordan kültür sanata, turizmden modaya, yerelden küresele hayatın tüm alanlarından, haber olan her şeyi ulaştıracak. Ajans Bizim; Özgün dijital altyapısı üzerinden basın-yayın organları ile kurum ve kuruluşlara abonelik yöntemiyle haber servisi yapacak. Türkiye’de ilk kez uygulanan; abonelik gelirlerinin serbest gazeteciler arasında eşit paylaşımına dayalı bir sistemle içerik üretecek. Deneyimli muhabir ve editörlerden oluşan kadrosunda genç gazetecilere yer ayıracak. Bu yaklaşımla ana akım medyada yer bulamayan yetenekli gazetecilere de mesleğe adım atma fırsatı verecek. Rutin ve özel haberciliğin yanı sıra rapor ve araştırma dosyaları hazırlayacak.”