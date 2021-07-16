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Ailelere destek devam ediyor

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, ihtiyaç sahiplerine yönelik mali destekler ile ayni ve nakdi yardımların devam ettiğini söyledi.

16 Temmuz 2021 Cuma 00:39
Ailelere destek devam ediyor

Bu yılın ilk 6 aylık döneminde yapılan desteklerin toplamda yaklaşık 85 milyonu bulduğunu kaydeden Neşeli, ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan sosyal desteklerle ilgili ödemelerin devam ettiğini anlattı. Neşeli, muhtaç, asker aileleri, eşi vefat eden kadınlar, şartlı sağlık ve eğitim yardımı, nakit kömür, gıda, eşya, barınma, engelli, yaşlı, engelli yakını, öksüz ve yetim aylıkları ile aile, doğum, evde bakım yardımlarında bulunduklarını aktardı. Neşeli, bu kalemlerde yapılan yardımların toplamda 84 milyon 312 bin 110 lirayı bulduğunun altını çizdi. 

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Ailelere Destek Devam Ediyor
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