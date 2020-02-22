Aile ziyaretlerine devam

Bozdağ, Konuklar Okulu Müdürü Salih Bozkurt, Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu Müdürü Ömer Eker, Okul Rehber Öğretmeni veya Sınıf Rehber öğretmeninin de katılımıyla gerçekleşen ziyaretlerde, öğrencinin ev hali, çalışma durumu, koşulları, sorunları, başarıları, yapılması gerekenler, velinin istekleri, talepleri alınarak değerlendirme yapıldığını söyledi. Bozdağ, ‘’Gerçekleştirdiğimiz ziyaretle öğrencimize verilen değer ile birlikte eğitim sürecinin üç önemli ayağı olan Öğretmen, Aile ve Öğrenci üçgeninin iletişimini güçlendirmek, bu üçlü sisteme okul idarecilerimiz de dahil ederek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de bu çalışma süreçlerinin merkezinde ve takibinde olduğunu göstermekteyiz. Geleceğimiz olan nesilleri daha kaliteli, donanımlı yetiştirebilmenin bir gayreti neticesinde bu çalışmaları yapıyoruz’’ dedi. Öğrenci velilerinin de büyük bir memnuniyetle karşıladığı faaliyetten dolayı Bozdağ teşekkür ettiler.