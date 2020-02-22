Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116829
ALTIN
322.007
DOLAR
6.0825
STERLİN
7.8977
EURO
6.6031

Aile ziyaretlerine devam

ÇAYIRALAN İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Şube Müdürü Canan Daşdemir ile birlikte, eğitim-öğretim de motivasyon ve başarıyı artırmak adına yapılan çalışmalar kapsamında veli ziyaretlerini sürdürüyor.

22 Şubat 2020 Cumartesi 03:05
Aile ziyaretlerine devam

Bozdağ, Konuklar Okulu Müdürü Salih Bozkurt, Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu Müdürü Ömer Eker, Okul Rehber Öğretmeni veya Sınıf Rehber öğretmeninin de katılımıyla gerçekleşen ziyaretlerde, öğrencinin ev hali, çalışma durumu, koşulları, sorunları, başarıları, yapılması gerekenler, velinin istekleri, talepleri alınarak değerlendirme yapıldığını söyledi. Bozdağ, ‘’Gerçekleştirdiğimiz ziyaretle öğrencimize verilen değer ile birlikte eğitim sürecinin üç önemli ayağı olan Öğretmen, Aile ve Öğrenci üçgeninin iletişimini güçlendirmek, bu üçlü sisteme okul idarecilerimiz de dahil ederek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de bu çalışma süreçlerinin merkezinde ve takibinde olduğunu göstermekteyiz. Geleceğimiz olan nesilleri daha kaliteli, donanımlı yetiştirebilmenin bir gayreti neticesinde bu çalışmaları yapıyoruz’’ dedi. Öğrenci velilerinin de büyük bir memnuniyetle karşıladığı faaliyetten dolayı Bozdağ teşekkür ettiler. 

Anahtar Kelimeler:
Aile Ziyaretlerine Devam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KIRSALA TEMiZ ENERJi
KIRSALA TEMiZ ENERJi
Turizm Toplantısı Yapıldı
Turizm Toplantısı Yapıldı
KADINLAR, HAYAT VERiYOR
KADINLAR, HAYAT VERiYOR
Şehitlerimiz için dua ettiler
Şehitlerimiz için dua ettiler
Hayırlı Kermes
Hayırlı Kermes
Aday memurlara sınav
Aday memurlara sınav
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim