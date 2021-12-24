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Aile içi iletişim

Yozgat Belediyesi tarafından kadınlara özel olarak düzenlenen Çarşamba Sohbetlerinde bu hafta ‘Aile İçi İletişim’ konusu ele alındı.

24 Aralık 2021 Cuma 00:22
Aile içi iletişim

Yozgat Belediyesi ve İl Müftülüğü iş birliği ile hazırlanan programda İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner tarafından ‘Aile İçi İletişim’ konusu hakkında bilgi verildi.  Eski Askerlik Şubesinde düzenlenen programa Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin eşi Nagihan Köse ve kadınlar katıldı. Toplumun temel taşının aile olduğunun üzerinde duran Uzuner, ailenin aynı zamanda en etkili eğitim merkezi olduğunu da söyledi. Aile içindeki sevginin ekmek gibi, su gibi, hava gibi çok önemli olduğunu dile getiren Uzuner, ‘’Aile huzuru, sevgiyi, dayanışmayı, karşılıksız muhabbeti ve bağlılığı temsil eder. Aile huzurunda birinci esas taraflar arasındaki inanç ve değerler paylaşımıdır’’ dedi. Ayetler ve hadislerle ailenin, aile içindeki muhabbetin önemini anlatan Uzuner, Peygamber Efendimiz ve Hz. Hatice’nin aile hayatından örnekler verdi. Aile içi iletişimde aile fertlerinin birbirlerine nezaket ve hoşgörüyle yaklaşmaları, güler yüzlü ve tatlı sözlü olmaları gerektiğini belirten Uzuner, ailede bencilliğe yer olmadığını tam tersine sürekle yardımlaşmanın var olması gerektiğinin altını çizdi. •Sümeyye İlhan•

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