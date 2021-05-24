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Aile Haftası Covid19 gölgesinde kutlandı

Yozgat Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bu yıl ‘Aile Haftası’ etkinlikleri Covid19 tedbirleri kapsamında, kurallara uygun olarak gerçekleştirildi.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 00:41
Aile Haftası Covid19 gölgesinde kutlandı

Nisan-Mayıs ayı içerisinde Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında çeşitli modüllerde ve ‘Evlilik öncesi Eş Seçimi’ konulu eğitim çalışması yapıldı. Aile ve Sosyal Politikalar personeli ve diğer kamu kurumlarında çalışan personellere, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşlarda, 15-20 Mayıs tarihleri arasında 3 gün süren ‘Güçlüyseniz Güçlüyüz’ aile temalı bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Huzurevlerinde kalan yaşlılara Sosyal Hizmet Merkezi personeli tarafından ziyaret edildi, aile haftaları kutlandı, büyük bir ailenin parçaları olduğu vurgusu yapıldı. Yozgat il Merkezinde yaşayan Şehit yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Hizmetinden yararlanan ailelere Aile Haftalarını kutlamak amacıyla hane ziyaretleri yapıldı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, kuruma bağlı kuruluşları ziyaret edip hizmet alan ve hizmet veren personele güçlü ailenin birer parçası olduklarını vurguladı, aile haftalarını kutladı. Neşeli, Aile Haftası kapsamında öksüz büyümelerine rağmen 58 yıldır mutlu birliktelikleri devam eden 5 çocuk sahibi Erol ve Huriye Deniz’i ziyaret etti. Huriye Deniz, evlilikte mutluluğun esaslarını anlattı, Erol Deniz de ‘kızgınlıklarda mutlaka biriniz susun’ tavsiyesinde bulundu. Sağlık çalışanı iken 1985 yılında Yozgat Devlet Hastanesinden emekli olan Ahmet ve Mahi Uslu’yu da ziyaret eden Neşeli, 1952 yılında evlenen, 69 yıldır evlilikleri devam eden çifti tebrik edip, uzun ömürler diledi. Abdullah Neşeli, Karatepe Mahallesinde ikamet eden 4 çocuk annesi Nebahat Önal'ı ziyaret ederek,  Bakan Derya Yanık ve Vali Ziya Polat'ın selam ve iyi dileklerini iletti. 

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Aile Haftası Covid19 Gölgesinde Kutlandı
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