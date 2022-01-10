Ahmet Efendi dualarla anıldı

İlimizin manevi önderlerinden Şeyhzade Hacı Ahmet Şevki Ergin Hoca Efendi, ebediyete irtihalinin 20’nci seneyi devriyesinde okunan Kuran'ı Kerim, Mevlidi Şerif ve dualarla yaşadığı evde anıldı. Anma programına Eski İçişleri Bakanı Osman Güneş, Eski Emniyet Genel Müdürü/Vali Celallettin Lekesiz, Valimiz Ziya Polat, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Eski Yozgat Valisi Amir Çiçek, protokol ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız , ''Hoca Ahmet Yesevi'den Yozgatlı Ahmet Efendi ye İrfani Geleneğimiz'' konulu konferans verdi.

