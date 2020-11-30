Ağaçlar tıraşlandı

YURT genelindeki orman varlığını sağlıklı bir yapıya kavuşturmak amacıyla yürütülen sıklık bakımı, budama ve gençlik seyretme çalışması Yozgat bölgesinde de yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Bir berberin elinde makas saç tıraş ettiği gibi ellerinde ağaç motorları ile ormanda çalışan orman işçileri, Yozgat’ta orman varlığını tehlikeye düşüren, çirkin görüntü oluşturan ağaçları kesiyor, buduyor, temizliyor, güzelleştiriyor. Türkiye’deki orman varlığını sağlıklı bir yapıya kavuşturmak amacıyla yürütülen sıklık bakımı, budama ve gençlik seyretme çalışması Yozgat’ta da sürdürülüyor. Orman işçileri, ellerinde hızar motorları, beraberinde getirdikleri katırları ile orman içindeki gelişmemiş, doğal yaşama zarar veren ormanları bir berber gibi kesip, temizliyor. Ormanlık alanlarda hem doğal yolla hem de dikim yoluyla gelmiş gençliklerde yapılan sıklık bakım çalışmalarının ağaçların daha gür yetişmesine önemli katkı sağladığı kaydedildi.