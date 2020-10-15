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Ağaçlar kesildi

BOĞAZLIYAN ilçesinin Oğulcuk Koruluğunda, elektrik enerji hattına güvenli koridor açmak amacıyla ağaçların kesildiği ileri sürüldü.

15 Ekim 2020 Perşembe 00:33
Ağaçlar kesildi

Oğulcuk köyü halkı, Pırçalıktepesi'nde bulunan koruluğun kıyıma uğradığını söyledi. Köylüler, ‘’Koruluğun içinden geçen elektrik enerji hattına güvenlik koridoru açmak için hat boyunca 10 metre genişliğindeki alanda bulunan 33 çam fidanı ve ağacı kesildi. Konuyu ilgililere bildirdik’’ dedi. Köy Muhtarı Kemal Yalçın da, ÇEDAŞ'ın kimseye haber vermeden böyle bir çalışmayı başlatması üzerine, izin belgesi olmaması nedeniyle ağaç kesimi yapanların çalışmalarına engel oldu. İlçe Jandarma Komutanlığı bölgeye gelerek tutanak tuttu. Muhtar Kemal Yalçın, ‘’Kimseden izin almadan, bize haber vermeden böyle bir işe girişmişler. Bir tek fidanı kestirmeyiz. Enerji hattını koruluğun dışına taşısınlar. Biz koruluğumuza dokundurmayız. Bu fidanları bu duruma getirmek kolay değil’’ dedi. Çayıralan Orman İşletmesinden gelen yetkililer de olay yerinde incelemelerde bulundu. Köylülerimiz ağaç katliamına büyük tepki gösterdiler.

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Ağaçlar Kesildi
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