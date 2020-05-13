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Ağaçlar aşılandı

Yozgat il merkezini çevreleyen dağlardaki yaban meyvesi ağaçların tamamına yakını farklı meyve türleri ile aşılanarak, yenilebilir meyve türüne dönüştürülüyor.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 01:27
Ağaçlar aşılandı

YOZGAT şehir merkezini çevreleyen dağlık bölgelerde kendiliğinden yetişen farklı yaban meyvesi veren ağaçlara, farklı meyde türü çubukları ile aşılama yapılarak, yenilebilir meyve türleri elde edilmeye çalışılıyor. Yozgat’ı çevreleyen dağlık ve ormanlık alanlarda Mart ayı içerisinde başlatılan ve Nisan ayı sonuna kadar devam eden aşılama çalışmalarının gönüllüler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Yozgat'ta Mart ayının ilk günlerinde başlayan ağaçlardaki aşılama çalışmaları Nisan ayı sonuna kadar devam ediyor. İl genelinde, baharın başlangıcı ile birlikte kalem ve yarma aşı yapılıyor. Yaprak aşısı ise Haziran aydan itibaren yapılmaya başlandığı kaydedildi. Yozgat'ta en fazla ağaçlara kalem aşısı yapılıyor. Köylüler, Daha kaliteli meyve alabilmek amacıyla aşılama yapıyor. Özellikle yabani armutlara, sertifikalı armut, elmalara sertifikalı elmalar aşılanıyor.  Ormanlık ve dağlık bölgelerdeki ağaçlara ise farklı türdeki meyve ağaçlarının aşıları yapılıyor. Özellikle mahlep, badem, dağ armudu, dağ elması, dağ eriğine aşılar yapıldı. Aşıların önemli bölümünün ise tuttuğu ve çiçek açtığı gözlendi. 

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Ağaçlar Aşılandı
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