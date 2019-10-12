Ağaçlandırmaya devam

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ‘Yeşil bir Çekerek için’ sloganıyla başlattıkları ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Başkan Çakır, ‘’İlçemizin iklim yapısına uygun olarak bütün orta refüjlerimizde ve yol güzergahlarında Lavanta ile Mazı dikimimiz devam etmektedir.Şehir yerleşimi içerisinde uyum gösterecek ağaçları başta refüjlere akabinde park ve yeşil alanlarımıza dikeceğiz. Okullarımızı da bu kapsama alarak Çevreci ve Yeşil bir çekerek olmak hedefimizdir’’ dedi.