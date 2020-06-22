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Afet bölgesinde inceleme

Boğazlıyan Kaymakamı Fatih Okumuş ve AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Boğazlıyan bölgesinde afetten zarar gören bölgeleri gezdi.

22 Haziran 2020 Pazartesi 01:27
Afet bölgesinde inceleme

BOĞAZLIYAN bölgesinde geçtiğimiz hafta yağan yağmur ve dolunun zarar verdiği bölgeler yakın takibe alındı. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Sırçalı Beldesi’nde Doğal Afet ve su taşkınlarından zarar gören yerleri ziyaret etti. Başer, geçmiş olsun dileğinde bulundu, ‘’Rabbim beterini göstermesin. Yıkılan yerlerin yapılması ve dere ıslahları çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız’’ dedi.
Boğazlıyan Kaymakamı Fatih Okumuş da, Sırçalı Beldesinde yaşanan sel afeti sonrasında ziyarette bulunarak, gerekli çalışmalar için incelemede bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. 

Anahtar Kelimeler:
Afet Bölgesinde Inceleme
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