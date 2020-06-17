AFAD Yardıma koştu

YOZGAT İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sorgun ilçesinde hafta sonunda yağan yağmur ve dolunun neden olduğu hasarın tespitine yönelik çalışmalar devam ederken, yaşanılan afetin yaraları da sarılmaya başlanıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, ‘’Sorgun ve köylerinde yaşanan aşırı yağış̧ sonrası meydana gelen sel ve su baskınları sonucu hasar gören yerler AFAD tarafından incelenmiştir. Özellikle vatandaşların barınma alanları olan mesken, konut ve ev eşyaları zararları ile ilce altyapı hasarları incelendi, vatandaşların acil yardım işlemleri başlatıldı’’ denildi.