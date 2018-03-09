ADD’den Bozok’a ziyaret

Geçtiğimiz hafta olağan kongresini gerçekleştirerek, yeniden ADD Yozgat Şube Başkanı Yakup Arslan beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Karacabey’in konuğu oldu. ADD Başkanı Yakup Arslan, ülkenin kurucu değerleri olan Atatürkçü düşüncenin üniversitede etkili olabilmesi için Atatürkçü Düşünce Kulübü kurulmasını talep ettiklerini, Rektör Karacabey’in ise bu talebi olumlu karşıladığını aktardı.

ADD Başkanı Yakup Arslan, “Fedakar yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte ilimiz ve ülkemiz için birlik ve beraberlik içerisinde, toplumun her kesimiyle kardeş olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.