Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
117151
ALTIN
162.062
DOLAR
3.8177
STERLİN
5.2712
EURO
4.6933

ADD’den Bozok’a ziyaret

YOZGAT Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD) Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey’i makamında ziyaret etti.

ADD’den Bozok’a ziyaret

YOZGAT Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD) Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey’i makamında ziyaret etti.

09 Mart 2018 Cuma 07:00
57 Okunma
ADD’den Bozok’a ziyaret

Geçtiğimiz hafta olağan kongresini gerçekleştirerek, yeniden ADD Yozgat Şube Başkanı Yakup Arslan beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Karacabey’in konuğu oldu. ADD Başkanı Yakup Arslan, ülkenin kurucu değerleri olan Atatürkçü düşüncenin üniversitede etkili olabilmesi için Atatürkçü Düşünce Kulübü kurulmasını talep ettiklerini, Rektör Karacabey’in ise bu talebi olumlu karşıladığını aktardı.
ADD Başkanı Yakup Arslan, “Fedakar yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte ilimiz ve ülkemiz için birlik ve beraberlik içerisinde, toplumun her kesimiyle kardeş olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
BU BARINAK BAŞKA BARINAK
BU BARINAK BAŞKA BARINAK
Vicdan Konvoyu
Vicdan Konvoyu
Böyükata’dan eğitime destek
Böyükata’dan eğitime destek
Marşımızı okudular
Marşımızı okudular
Hayaller gerçeğe dönüşecek
Hayaller gerçeğe dönüşecek
Sıfır atık projesi anlatıldı
Sıfır atık projesi anlatıldı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim