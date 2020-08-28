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AÇILMADAN DOLDU!

Sarıkaya ilçesinde bu yıl eğitim-öğretime açılacak olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’na talep fazla oldu, ayrılan kontenjanın tamamı doldu.

28 Ağustos 2020 Cuma 00:09
AÇILMADAN DOLDU!

SARIKAYA İlçesinde bu yıl eğitim öğretime açılacak olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Yükseköğrenim Kurumları Sınavları sonuçlarında yapılan tercihlerle ayrılan kontenjanın tamamı doldu. Bu yıl ilk defa 62 öğrenci ile eğitime başlayacağı kaydedildi. İki bin yıllık tarihi olan Roma Hamamı ile ismini duyuran Sarıkaya ilçesinde 2016 yılında yapımı tamamlanan Yozgat Bozok Üniversitesi Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun bu sene Yükseköğrenim Kurumları Sınavı dolayısıyla 60 kişilik kontenjanla eğitim başlaması hedeflendi. Sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun yüzde 100’lük doluluk oranı ile öğrenci alımı gerçekleşti. Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Sarıkaya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu'nun özlemle beklediği öğrencilerine nihayet kavuştuğunu, uzun süren çabaların, bir gayretin ürünü olan bu başarıda emeği geçen yerel dinamiklere ve Yozgat’a gönül vermiş devlet büyüklerine teşekkür etti. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de, ‘’Bu sene öğrenci alacak olan Yüksekokulumuza verilen 60 öğrenci kontenjanının tamamı tercih edilmiş olup, 2 adet okul birincisi kontenjanından toplam 62 öğrenci Yüksekokulumuza ÖSYM tarafından yerleştirilmiştir’’ diye konuştu. Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun yanı sıra bu sene ilk defa öğrenci alan Şefaatli Meslek Yüksek Okulu Özel Güvenlik ve Koruma bölümünde ise 32 öğrenci eğitime başlayacağı bildirildi. 

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AÇILMADAN DOLDU!
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