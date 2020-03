AÇILIŞA HAZIRLIK

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Yozgat Merkeze yapılması planlanan 643 daireden oluşan TOKİ konutlarının 22 Nisan'da inşaat ihalesinin yapılacağını söyledi. TOKİ konut projesinin tamamlandığını, ihale aşamasına geldiğini belirten Başer, "Kent merkezimizde Mutafoğlu Mahallesi 2. mıntıkada uygulanacak 643 konut bir ticaret merkezi ve bir cami oluşan proje TOKİ tarafından 22 Nisan'da ihale edilecek. Mayıs, Haziran gibi de inşaat başlayacak. Yapılacak toplu konutlar öncekilerden farklı yatay mimaride olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın yapılaşmada yatay mimariye dönüşüm olmasını istemesi üzerine daha öncesi 8 kat olan konutlar 5 kata düşmüş oldu. Bu projenin biraz gecikmesinin sebebi de yatay mimariye göre yeni bir proje hazırlanmasından kaynaklanmıştır” dedi.

SÜT KURUMU: Et Süt Kurumu'nun Türkiye'de ilk defa Yozgat'ta süt ve süt ürünleri üretimi yapacağını vurgulayan Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, et ve süt kurumunun faaliyete geçmesiyle bölgede tarım ve hayvancılığın daha da gelişeceğini ifade etti. Başer, "Et Süt Kurumu, Yozgat'ta ki tesislerinde süt ünitesini faaliyete geçiriyor. Bunun için önümüzdeki hafta içerisinde ihale ilanına çıkıyor. Burada ilk etapta süt, yoğurt, peynir, tereyağı üretimi yapılacak, daha sonra da süt tozu üretilecek. Burasının faaliyete geçmesi ile Yozgat il genelinde tarım ve hayvancılık daha da gelişecektir. Ayrıca Yozgat merkeze yapılacak olan hayvan borsası da bölgemizde hayvancılığın gelişmesine yine büyük bir ivme kazandıracaktır” diye konuştu.

CEZAEVİ İNŞAATI:

Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, inşaatı devam eden müteahhit firmadan kaynaklanan sebeplerden dolayı çalışmaları duran Yozgat Cezaevi inşaatının tekrar başladığını söyledi. Başer, Cezaevi inşaatının yüzde 95 seviyesinde durduğunu, tekrar ihale edilerek, yer tesliminin yapıldığını bildirdi. Başer, cezaevinin bu yıl içerisinde hizmete açılacağını bildirdi.

HAYVAN PAZARI:

Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, yapımı devam eden Yozgat Hayvan Pazarı ve Hayvan Borsası inşaat alanında incelemede bulundu. Başer, hayvancılık alanında bölgeye büyük katkı sunacak Hayvan Pazarı ve Hayvan Borsasının tamamlanarak en kısa sürede hizmete sunulacağını kaydetti.

DSİ KOMPLEKSİ:

İnşaat çalışmaları son hızla devam eden Yozgat DSİ Hizmet Binası inşaat alanında da inceleme yapan Milletvekili Yusuf Başer, Hizmet Binası, Makina parkuru, misafirhanesi ile kompleks bir yapı olan hizmet binasının da kısa sürede tamamlanması için çalışıldığını kaydetti.