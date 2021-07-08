AÇILIŞ HEYECANI

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde, tarihi Çinçinli Sultan Han kalıntılarının yakınında bulunan termal tesislerin yıkılarak yerine yaptırılan yeni ve modern termal turizm tesislerinin açılışı için geri sayım başladı. Yozgat Valisi Ziya Polat, termal turizm tesislerinde incelemelerde bulundu, tesisin Cumartesi günü düzenlenecek törenle hizmete açılmasının planlandığını bildirdi. Yozgat İl Özel İdaresi tarafından projelendirilip, hizmete hazır hale getirilen Saraykent Termal Turizm Tesisleri, tarihi Çinzinli Sultan Han kalıntıları arasından çıkan şifalı termal su ile beslenilecek. Hafta sonunda açılacak olan tesis içerisinde, 56 yataklı 16 oda bulunuyor. Bay ve bayanlar için ayrı ayrı olmak üzere 148 metrekare büyüklüğünde iki yüzme havuzu, ikişer adet sıcak havuz, soğukluk ve hamam, sauna, buhar odası ile kafeterya, mescit, otopark bulunuyor. Sodyum klorürlü, sodyum bikarbonatlı, kalsiyum sülfatlı sular grubundan olan termal suyun 70 ila 74 derece sıcaklığa sahip olduğunu, saniyede 14 litre debide olduğu kaydedildi.