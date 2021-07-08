Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1390.58
ALTIN
504.55
DOLAR
8.7051
STERLİN
12.0148
EURO
10.2761

AÇILIŞ HEYECANI

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde yapımı tamamlanan, tarihi Çinçinli Sultan Han kalıntıları yakınındaki termal turizm tesislerinde açılış için hazırlıklar yoğunlaştırıldı.

08 Temmuz 2021 Perşembe 00:52
AÇILIŞ HEYECANI

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde, tarihi Çinçinli Sultan Han kalıntılarının yakınında bulunan termal tesislerin yıkılarak yerine yaptırılan yeni ve modern termal turizm tesislerinin açılışı için geri sayım başladı. Yozgat Valisi Ziya Polat, termal turizm tesislerinde incelemelerde bulundu, tesisin Cumartesi günü düzenlenecek törenle hizmete açılmasının planlandığını bildirdi. Yozgat İl Özel İdaresi tarafından projelendirilip, hizmete hazır hale getirilen Saraykent Termal Turizm Tesisleri, tarihi Çinzinli Sultan Han kalıntıları arasından çıkan şifalı termal su ile beslenilecek. Hafta sonunda açılacak olan tesis içerisinde, 56 yataklı 16 oda bulunuyor. Bay ve bayanlar için ayrı ayrı olmak üzere 148 metrekare büyüklüğünde iki yüzme havuzu, ikişer adet sıcak havuz, soğukluk ve hamam, sauna, buhar odası ile kafeterya, mescit, otopark bulunuyor. Sodyum klorürlü, sodyum bikarbonatlı, kalsiyum sülfatlı sular grubundan olan termal suyun 70 ila 74 derece sıcaklığa sahip olduğunu, saniyede 14 litre debide olduğu kaydedildi. 

Anahtar Kelimeler:
Açılış Heyecanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOLLAR YENiLENiYOR
YOLLAR YENiLENiYOR
Çalışmalara devam
Çalışmalara devam
HEDEFLER MASAYA YATIRILDI
HEDEFLER MASAYA YATIRILDI
Sorgun’dan Yiğit Alp’e destek
Sorgun’dan Yiğit Alp’e destek
Kuraklık desteği yapılmadı
Kuraklık desteği yapılmadı
Mobilyada yeni marka
Mobilyada yeni marka
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim