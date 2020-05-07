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Açılış heyecanı

Berber ve kuaförlerde iş yerlerini yeniden açacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

07 Mayıs 2020 Perşembe 23:58
Açılış heyecanı

YOZGAT’ta yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta iş yerleri kapanan berber ve kuaförler 11 Mayıs'ta yeniden açılacak iş yerleri için tüm hazırlıklarını tamamladı. Kentte 36 yıldır berberlik yapan 48 yaşındaki İbrahim Selvi, koronavirüs salgını nedeniyle iş yerini kapattığını söyledi. Berberlikten başka bir gelirleri olmadığı için maddi anlamda büyük sıkıntı çektiğini anlatan Selvi, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın berber ve kuaförlerin 11 Mayıs'ta açılacağını duyurmasıyla büyük sevinç yaşadık. İşimize tekrar döneceğimiz için çok mutluyuz. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Selvi, kendileri için 11 Mayıs'ta yeni bir dönemin başlayacağını ifade ederek, "Saç tıraşı yapacağız, sakal tıraşı yapılmayacak, iş yerimde 3 berber koltuğu var 2 koltukta tıraş yapılacak. Berberler maske, eldiven ve yüz koruyucu siperlik kullanacak, müşterilerimiz de maskesiz içeri giremeyecek. Hijyen kurallarına eskisinden daha fazla riayet edilecek. Müşteride kullandığımız tarak ve makaslar sürekli sterilize edilecek. Biz kolonya, dezenfektan, maske, yüz siperliği ve eldivenlerimizi hazırladık. Pazartesi iş yerimizi açıp müşterimizi hazır bir şekilde bekleyeceğiz" diye konuştu.  

Eskiden randevu sisteminin pek kullanılmadığını aktaran Selvi, "Şimdi randevu sistemiyle çalışacağız, müşterilerimiz telefon numaralarını bırakıp biz de bir liste oluşturup sırası geldiğinde telefon edip müşterimizi iş yerimize davet edeceğiz. Sağlıklı yaşam için belirtilen bütün kurallara uymamız gerekiyor, biz de buna uyacağız" ifadelerini kullandı.

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Açılış Heyecanı
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