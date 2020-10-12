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Açılış hazırlığı

Devlet Su İşleri Şube Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaatı tamamlandı, açılışa yönelik ulaşım ve çevre düzenleme çalışmalarına hız verildi.

12 Ekim 2020 Pazartesi 00:25
Açılış hazırlığı

YOZGAT Devlet Su İşleri hizmet binasının Şehir Hastanesi yerleşkesine dahil edilip, yıkılması ile birlikte aynı bölgede belirlenen alanda yapımına başlanılan yeni hizmet binasında sona gelindi. Devlet Su İşleri Yozgat Şube Müdürlüğünün inşaatı tamamlanan yeni tesislerine ait ulaşım yolu, Yozgat Belediyesi ve DSİ 12. Bölge Müdürlüğü makine imkanları ile yürütüldüğü bildirildi. Yaklaşık 850 metre uzunluğunda olan imar yoluna ait alt temel dolgu imalatı devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından binaya taşınma işlemine başlanıp, daha sonrada açılışı yapılacak. Esentepe bölgesinde 30 dönüm alan içerisinde 9 ayrı binadan oluşan Devlet Su İşleri yerleşkesinde, idari bina, lojman, misafirhane, iş makinesi atölyesi, makine parkı, petrol istasyonu gibi alanlar bulunuyor.  

Anahtar Kelimeler:
Açılış Hazırlığı
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