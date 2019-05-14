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Acil yolunda düzenleme

AKDAĞMADENİ Belediyesi, Devlet Hastanesi Acil Girişine giden yolda düzenleme çalışması başlattı.

Acil yolunda düzenleme

AKDAĞMADENİ Belediyesi, Devlet Hastanesi Acil Girişine giden yolda düzenleme çalışması başlattı.

14 Mayıs 2019 Salı 00:00
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Acil yolunda düzenleme

Meslek Yüksek Okulu alt tarafından Devlet Hastanesi acil girişine kadar devam eden yolda başlatılan çalışmaların en kısa sürede tamamlanması planlandı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, hastane acil tarafından çıkarak ilçe merkezine gelmek isteyen vatandaşların Malatya yolunda bulunan dönel kavşakta tehlikelerle karşılaştıklarını hatırlattı. Başkan Yalçın, yapmış oldukları planlama doğrultusunda, hastane acil tarafına giden yolun Malatya yolunda bulunan dönel kavşağa bağlanacağını kaydetti. Yalçın, ‘’Çalışma tamamlandıktan sonra vatandaşlarımız ters şeride girmek zorunda kalmayacak ve trafik olağan akışında devam edecektir. Çalışmalar süresince Hastane acil bölümüne gidecek olan vatandaşlarımızın alternatif yolları kullanmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz’’ dedi.

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