Acil Servis Yolu Tamam

AKDAĞMADENİ Belediyesi tarafından yürütülen altyapı yenileme çalışmaları kapsamında, yapımı tamamlanan Acil Servis Yolu yeni yüzü ile ulaşıma açıldı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan, vatandaşlar için büyük sorun teşkil eden yolların yeniden yapımının devam ettiğini söyledi. Başkan Yalçın, ‘’Yapımı tamamlanan Devlet Hastanesi Acil Servis yolu ve Nida Tüfekçi Parkı yolundan sonra ilçemiz için önemli bir bölge olan İstanbulluoğlu Mahallesi ile Yeşiltepe Mahallesini içine alan eski Cezaevi yanında bulunan yolun yeniden yapımına başlanmış bulunulmaktayız’’ dedi.