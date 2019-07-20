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Açıkgöz, Milli oluyor

SARIKAYA Belediyesi Spor Kulübü Tekvando Kulübü sporcusu İrem Açıkgöz, Milli Takım Seçmelerine davet edildi.

Açıkgöz, Milli oluyor

SARIKAYA Belediyesi Spor Kulübü Tekvando Kulübü sporcusu İrem Açıkgöz, Milli Takım Seçmelerine davet edildi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 00:00
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Açıkgöz, Milli oluyor

İrem Açıkgöz’ün 30-31 Ağustos tarihleri arasında Ankara Taha Akgül Spor Salonunda yapılacak Ümitler Milli Takım seçmelerine katılacağı bildirildi. 12-16 Temmuz 2019 tarihleri arası 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ümitler Türkiye Tekvando şampiyonasında ilk 16 sporcu içerisinde yer alan İrem Açıkgöz, Ümitler Milli Takım antrenörlerinin dikkatini çekerek, seçmelere davet edildiği kaydedildi. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, daha öncede elde ettiği başarılarla göğsümüzü kabartan sporcuya Milli Takım yolunda başarılar diledi. Açıkel, ‘’Sarıkaya Belediyesi Spor Kulübünün başarılı tekvando sporcusu İrem Açıkgöz bu zamana kadar elde etmiş olduğu başarılarla bizleri ziyadesiyle memnun etmişti. Sporcumuz şimdi ise Ümitler Milli Takım seçmelerine katılmaya hak kazanmış bulunmakta. Bu seçmelere katılma hakkı kazanması bile ilçemiz adına gurur verici bir durum. İnşallah İrem kızımız seçmelerden ilçemize Milli Takım sporcusu olarak geri döner. Kendisini ve antrenörü Murat hocamızı tebrik ediyor başarılar diliyorum" dedi.

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