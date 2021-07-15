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Açıkgöz başkan oldu

Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Kurulunda yapılan seçim ile Gökay Açıkgöz başkanlık görevini Nedim Elmalı’dan devraldı.

15 Temmuz 2021 Perşembe 00:46
Açıkgöz başkan oldu

Geçtiğimiz hafta yapılan genel kurul toplantısında tek aday olarak giren Gökay Açıkgöz, derneğin yeni başkanı oldu. Açıkgöz, şehit aileleri, gaziler ve yakınlarının yanlarında en iyi şekilde duracağını ve onları en iyi şekilde elinden geldiğince temsil edeceğini söyledi. Yeni Başkan Gökay Açıkgöz, “Daha önce de zaten ailelerimiz ile bir arada çalışıyorduk. Bir gazi olarak ailelerin duygu ve düşüncelerini çok iyi anlıyor ve biliyorum. Onların içinden biri olarak, onlara hizmet edebilmek amacıyla başkanlığa talip oldum. Sabah akşam demeden onların dertleri ile dertlenip onların sorunlarını çözebilmek için çalışacağım” dedi.

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Açıkgöz Başkan Oldu
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