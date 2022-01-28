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Açık Kapı

Yozgat Valiliği tarafından vatandaşların sorunlarının ve taleplerinin dinlenip, çözüm yollarının bulunması için başlatılan Açık Kapı uygulaması devam ediyor.

28 Ocak 2022 Cuma 00:18
Açık Kapı

 Bu kapsamda Yozgat Valisi Ziya Polat, Açık Kapı’da vatandaşlarla bir araya geldi. Kendisine iletilen konuları değerlendiren Polat, sorunların çözümü noktasında ilgili makamlara talimat verdi. •Sümeyye İlhan•

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