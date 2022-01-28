Bu kapsamda Yozgat Valisi Ziya Polat, Açık Kapı’da vatandaşlarla bir araya geldi. Kendisine iletilen konuları değerlendiren Polat, sorunların çözümü noktasında ilgili makamlara talimat verdi. •Sümeyye İlhan•
28 Ocak 2022 Cuma 00:18
Yozgat Valiliği tarafından vatandaşların sorunlarının ve taleplerinin dinlenip, çözüm yollarının bulunması için başlatılan Açık Kapı uygulaması devam ediyor.
Bu kapsamda Yozgat Valisi Ziya Polat, Açık Kapı’da vatandaşlarla bir araya geldi. Kendisine iletilen konuları değerlendiren Polat, sorunların çözümü noktasında ilgili makamlara talimat verdi. •Sümeyye İlhan•