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90’da kurtardı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, konuk ettiği 5 Temmuz İskenderunspor ile 90’ıncı dakikada attığı golle 1-1 berabere kaldı.

90’da kurtardı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, konuk ettiği 5 Temmuz İskenderunspor ile 90’ıncı dakikada attığı golle 1-1 berabere kaldı.

18 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
90’da kurtardı

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmayınca iki takım da soyunma odasına 0-0 berabere girdi. Müsabakanın ikinci yarısında iki takımda gol için yüklenmelerine karşılık aradıkları golü 83’üncü dakikada buldular. Bu dakikada gelişen İskenderunspor kontra atağında Sorgun Belediyespor ceza yayı üzerinde topla buluşan İskenderunsporlu oyuncu aşırtma bir vuruş ile meşin yuvarlağı Sorgun Belediyespor kalecisinin üzerinden filelere bıraktı 1-0. 90’ıncı dakikada  gelişen Sorgun Belediyespor atağında ceza sahasına yapılan ortaya Sorgun Belediyesporlu oyuncu kaleye gönderdi, herkesi aşan top filelerle buluştu 1-1. Sorgun Belediyespor’un golünden sonra müsabaka 9 dakika uzadı. Uzatma dakikalarında ev sahibi takım gol için yüklense de aradığı golü bir türlü bulamayınca sahadan 1 puan ile ayrılmak durumunda kaldı. 

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