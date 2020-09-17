770 kişi alınacak

Milletvekili Keven, Yozgat ve ilçelerine İŞKUR tarafından TYP uygulaması ile 9 aylığına okullarda istihdam edilmek üzere 575 temizlik, 195 güvenlik görevlisi alınacağını hatırlattı, son başvuru tarihinin 20 Eylül 2020 olduğunu bildirdi. Keven, ‘’Geçen sene ki uyarılarımızın dikkate alınmasıyla bu sene işçi alımı Noter kurası ile yapılıyor. Noter önünde kura ile alınıp hiç bir soru işaretine yer bırakmamak en doğrusudur. Kanuna göre öncelik birinci listedeki kadın, genç, engelli ve terör mağdurları. Ayrıca hane halkı toplam geliri asgari ücretin 1.5 katını yani 3 bin 480 lirayı geçmeyecek. Herkes bu İşkur’un internet sitesinden ilini ve ilçesini yazarak arama yapabilir’’ dedi.