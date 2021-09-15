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Yozgat
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728 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, 2021 yılı Ağustos ayı itibarıyla Yozgat il genelinde toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6, bir önceki aya göre de yüzde 53,9 artarak 728 konut satışı oldu.

15 Eylül 2021 Çarşamba 00:12
728 konut satıldı

Yozgat’ta 728 konut satışı ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından yüzde 0,5 pay aldı. Türkiye genelinde Ağustos ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64 azalarak 27 375 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,4 olarak gerçekleşti. 2021 Ağustos ayında Yozgat'ta diğer satış türleri sonucunda 644 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde 2021 yılı Ağustos ayı itibarıyla toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 17 azalarak ve bir önceki aya göre yüzde 31,2 artarak 141 bin 400 konut satışı gerçekleşti. 2021 yılı Ağustos ayında Yozgat'taki ipotekli konut satışları 84 adet olarak gerçekleşti. 2021 yılı Ağustos ayında Yozgat ilinde satılan konutlardan ipotekli olarak satılanların oranı yüzde 11,5 oldu. İpotekli satılan konutların oranı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60 azalarak 84 adet olarak gerçekleşti. 2021 yılı Ağustos ayında Yozgat'ta satılan konutların 295 adedi ilk satış olarak yansıdı. 2021 yılı Ağustos ayında Yozgat'ta satılan konutların 295 adedi ilk defa satılırken, 433 konut ise ikinci el konut satışı ile el değiştirdi. TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yozgat'ta 2021 yılı Ağustos ayında toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 40,5 iken; ikinci el satışların payı ise yüzde 59,5 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,2, ikinci el satışların payı ise yüzde 69,8 oldu. Yozgat'ta 2021 yılı Ağustos ayında ikinci el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre arttı. 2021 yılı Ağustos ayında Yozgat ilinde ikinci el olarak satılan konutların oranı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artarak 433 adet oldu. Türkiye genelinde ise ikinci el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 azalarak 98 bin 761 adet olmuştur.

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728 Konut Satıldı
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