7 milyon liralık yatırım!

Hizmet bölgesi Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 2017 yılı içerisinde 100 milyon liranın üzerinde yatırım yapmayı planlayan ÇEDAŞ müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik, kaliteli ve sürdürülebilir elektrik dağıtım hizmeti sunmak amacıyla yaptığı yatırım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Sivas, Tokat ve Yozgat'ta aydınlatma armatürleri, trafo, pano yenileme çalışmaları ve dağıtım merkezlerinin bakım ve yenileme çalışmaları hız kazandı.

ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, müşteri memnuniyetinin sağlanması, kaliteli ve sürdürülebilir elektrik dağıtım hizmeti anlayışıyla 2016-2020 dönemini kapsayan 3'üncü uygulama dönemi içerisinde hizmet bölgelerinde 500 milyon lirayı aşan yatırım planlaması yaptıklarını söyledi. Akboğa, özellikle 2017 yılı için müşterilerden gelen talepler ve yapılan saha araştırmaları sonucu elde edilen veriler doğrultusunda armatür yenileme çalışmaları yaparak taleplerin karşılanacağını belirtti.

Elektrik Dağıtım Sektörü Birinci Uygulama Döneminde kamu eliyle yapılan aydınlatma tesislerinin özellikle şehir ve ilçe merkezlerinde yeni teknolojiye uygun hale gelmesi amacıyla 2011-2015 yıllarında Her Sokak Aydınlık projesini başlattıklarını dile getiren Akboğa,"Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak adına ağırlığı kırsal olmak üzere şehir ve ilçe merkezlerinde 'Her Sokak Aydınlık Faz 2' projesiyle çalışmalara devam ediyoruz. Bu kapsamda hizmet bölgemizde bulunan aydınlatma gücünde ve kalitesinde sorun tespit ettiğimiz eski armatür ve lambaların değişim işini yapacağız. 2016-2020 yılını kapsayacak şekilde yaptığımız planlamada toplamda 120 bin civarında, 2017 yılı için ise 50 bin armatürü yenileyerek montaj işlemlerini yapacağız. 2017 yılında bu iş için yaklaşık 7 milyon 500 TL ödenek ayırdık. Yapılan planlamada ekonomik ömrünü doldurmuş aydınlatma tesisleri, tasarruf, kalite ve müşteri talepleri gibi birçok konu dikkate alındı ve saha çalışmalarına geçtiğimiz günlerde başladık. Aydınlatma talebinde bulunup da bekleyen müşterilerimizin kesin çözümler için biraz daha sabırlı olmalarını bekliyoruz. ÇEDAŞ'ın enerjisiyle Her Sokak Aydınlık projesinde, sorumluluk bölgesi daha aydınlık bir ÇEDAŞ için çalışmalarımızın aralıksız sürdüğünün bilinmesini isteriz" şeklinde konuştu.

'Her Sokak Aydınlık Faz 2' projesi kapsamında Sivas'ta 4 bin, Tokat'ta 3 bin 200, Yozgat'ta ise 2 bin 800 olmak üzere toplam 10 bin armatür değişimi yaptıklarını dile getiren Akboğa, aydınlatma çalışmaları kapsamında Sivas'ta 12 bin 178, Tokat'ta 11 bin 261, Yozgat'ta 10 bin 83 olmak üzere toplam 33 bin 522 armatürün bakımının yapıldığını söyledi.

Yeni aydınlatma tesislerinin yıl sonuna kadar devreye alınmasını sağlayacaklarını aktaran Akboğa,"Sorumluluk bölgemizde toplamda 242 bin 714 aydınlatma armatürü bulunuyor. Abone sayısına oranladığımızda 3.7 aboneye bir armatür düştüğünü görüyoruz. Yapmış olduğumuz saha araştırmaları ve müşteri taleplerinin yanı sıra bizler için diğer önemli bir husus da ışık kirliliğinin önüne geçilmesidir. Ülkemiz, ışık kirliliğine en fazla maruz kalan ilk 50 ülke arasında yer alıyor. Ülkemizdeki ışık kirliliği dünya ortalamasına göre yüzde 60, Avrupa ortalamasına göre ise yüzde 3 daha fazla. Işık kirliliği, yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda ışık kullanılmasıdır. Yapacağımız aydınlatma yatırımlarında tüm bu hususları da dikkate almış bulunmaktayız" dedi.