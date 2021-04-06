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6 PROJEYE ONAY

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Mali Destek Programı proje başvurularının sonuçları açıklandı. Yozgat, Kayseri ve Sivas illerinden gönderilen projelerden 30’ununa mali kaynak verilmesi uygun bulundu.

06 Nisan 2021 Salı 00:42
6 PROJEYE ONAY

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), 2020 yılı Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi mali destek programı proje başvuru sonuçlarını ilan etti. Buna göre, Yozgat, Kayseri ve Sivas illerinden yapılan proje başvurularından 30’una onay verildi. Yozgat’tan sunulan 6 proje mali destek almaya hak kazandı. ORAN tarafından 16 Kasım 2020 tarihinde ilan edilen Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı için Kayseri, Sivas ve Yozgat’tan Ajansa sunulan projelerin değerlendirme süreci, ilgili kanun hükümleri uyarınca gerçekleştirilerek sonuçlandırıldı. Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında Kayseri, Sivas ve Yozgat’tan Ajansa sunulan, değerlendirme sonucunda mali destek almaya hak kazanan Asil Proje Listesi, Ajans Yönetim Kurulu’nun 30 Mart 2021 tarihinde ORAN Yönetim Kurulu Dönem Başkanı, Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında yapılan toplantıda onaylandı. Mali destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine resmi yazı ile bildirim yapılacağı, Asil Liste’de yer alan başvuru sahiplerinin Ajans ile yapılacak sözleşmelere ve proje uygulama takvimine ilişkin süreci Ajans internet sitesinden (www.oran.org.tr) takip etmeleri istendi. 2020 Yılı Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı'nda destek almaya hak kazanan projelere 30 projeden 6’sı Yozgat’ta uygulanacak. Akdağmadeni Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Tıbbi Aromatik bitkiler paketleme tesisi’ ile Aydıncık Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nün ‘Aydıncık tarım makineleri ile kalkınıyor’ adlı projesi onaylandı. Sarıkaya Sınırlı Sorumlu Ilısu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin ‘Sarıkaya’da silaj üretiminin ve ticaretimin geliştirilmesi’ projesi, Şefaatli Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin ‘Şefaatli kazı Oran'la yetişiyor’ adlı projesi, Yozgat Belediyesi’nin ‘Yozgat modern kesimhane’ projesi ve Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün ‘Yozgat süt toplama’ projesi mali destek almaya hak kazandı. 

Anahtar Kelimeler:
6 PROJEYE ONAY
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