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572 binaya yapı ruhsatı verildi

YOZGAT il genelinde, 2019 yılının ilk altı aylık döneminde 572 binaya yapı ruhsatı verildi.

572 binaya yapı ruhsatı verildi

YOZGAT il genelinde, 2019 yılının ilk altı aylık döneminde 572 binaya yapı ruhsatı verildi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
572 binaya yapı ruhsatı verildi

Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2019 yılının ilk altı ayında bir önceki yıla göre bina sayısının ülke genelinde yüzde 60, yüzölçümünün yüzde 60,1, değerinin yüzde 50, daire sayısının da yüzde 66,3 oranında azaldığı belirtildi. Yapı ruhsatı verilen binaların 2019 yılı Ocak-Haziran ayları toplamında, yapıların toplam yüzölçümü 30,5 milyon metrekare iken bunun 13,6 milyon metrekaresinin konut, 11,7 milyon metrekaresinin ise konut dışı, 5,2 milyon metrekaresinin de ortak kullanım alanı olduğu bildirildi. Kullanma amacına göre 17,8 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,9 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi. Yapı sahipliğine göre özel sektör 22,4 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 7,4 milyon metrekare ile devlet sektörü, 673 bin metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 119 bin 982 dairenin 106 bin 448'i özel sektör, 12 bin 80'i devlet sektörü ve bin 454'ü yapı kooperatifleri tarafından alındı. Yozgat' ta Yapı Ruhsatı verilen binaların 2019 yılı Ocak-Haziran ayları toplamında, yapıların toplam yüzölçümü 124 bin 123 metrekare iken, bunun yüzde 59,4’üne tekamül eden 73 bin 771 metrekaresi konut, yüzde 25’ine tekamül eden 31 bin 18 metrekaresi konut dışı, yüzde 15,6’sına tekamül eden 19 bin 334 metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Yozgat' ta Yapı Kullanma İzin Belgesi verilen binaların 2019 yılı Ocak-Haziran ayları toplamında, yapıların toplam yüzölçümü 336 bin 976 metrekare iken, bunun yüzde 58’ine tekamül eden 195 bin 580 metrekaresi konut, yüzde 19,6’sına tekamül eden 65 bin 929 metrekaresi konut dışı, yüzde 22,4’ünü tekamül eden 75 bin 467 metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

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