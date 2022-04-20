500 aileye yardım

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği destekleri ile ihtiyaç sahibi 500 aileye dağıtılmak üzere 100 bin liralık gıda yardımında bulundu.

Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, “Yardımlaşmaya, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde bir nebze de olsa yüzleri güldürmek için üyelerimizin katkıları, çatı kuruluşumuz TOBB’un da destekleriyle hazırladığımız gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.