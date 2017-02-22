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50 dernek feshedildi

22 Şubat 2017 Çarşamba 06:53
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2016 yılı içerisinde Yozgat’ta 28 dernek kurulurken 50 dernek de çeşitli nedenlerden ötürü fesh edildi.

50 dernek feshedildi
Yozgat genelinde şuana dek 440 derneğin bulunduğunu söyleyen Yozgat İl Dernekler Müdürü Hakkı Yurtlu, bu sayının 35 tanesinin şube, 1 tanesinin de federasyon olduğunu söyledi. 
2016 yılı itibariyle 28 derneğin kurulduğunu belirten Yurtlu, 50 derneğin de çeşitli nedenlerle feshedildiğini dile getirdi. Yurtlu, Yozgat genelinde derneklere kayıtlı 17 bin 976 üyenin bulunduğunu da kaydetti. 
Yurtlu, "Dernekler medeni kanun kapsamında genel kurul kararıyla feshedilebilir. Dernekler amacı ve faaliyetlerine aykırı hale gelirse şikayet ve ihbar üzerine savcılık tarafından adli işlem yapılır ve mahkemece kapatılır" dedi. 
Derneklerin denetimleriyle ilgili açıklamalarda da bulunan Yurtlu, "Derneklerin denetimi İç İşleri Bakanlığı ile mülki amirlerin vali ve kaymakamların gerek görmesi halinde dernekleri komisyon eşliğinde denetime tabi tutuyoruz. Gerekli adli idari işlemleri yapıyoruz" şeklinde konuştu. 
Yozgat'ta İl Dernekler Müdürlüğü tarafından 2016 yılı içerisinde 17 derneğe, 2 gerçek kişiye ve 2 siyasi partiye, 2017 yılının ilk 2 ayında ise 8 dernek bir siyasi parti teşkilatına adli para cezası uygulandığına işaret eden Yurtlu, "Derneklere olan para cezaları, genel kurulun zamanında yapılmamasından kaynaklanıyor. Genel kurulun her 2 yıl da bir Ocak ayında yapılması gerekir. Ama dernek yöneticileri, özellikle dernek başkanları genel kurul tarihlerini unutuyorlar ya da takip etmiyorlar. Dolayısıyla bu nedenle para cezası uygulanıyor. Diğer taraftan da genel kurula bağlı olarak yapılan genel kurul sonucunun mülki amirlere verilmediği ya da geç verildiği için para cezaları uygulanıyor" ifadelerine yer verdi.

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