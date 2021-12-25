5 bin kişiye engelli kartı

Yozgat’ta 2021 verilerine göre il genelinde engelli 5 bin 8 kişinin engelli kartı sahibi olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden bu sene içerisinde 267 kişinin engelli kimlik kartı aldığını toplamda bu sayının 5 bin 8 kişi olduğu öğrenildi. Bugüne kadar 5 bin 8 kişiye engelli kartı düzenlenirken ücretsiz veya indirimli seyahat kartları yönetmelik gereği engellilerin şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanmalarına olanak sağlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurum bakımı hizmeti yanında 2007 yılından itibaren evde bakım hizmeti desteği verildiği ve bu güne kadar Yozgat’ta ailesi yanında bakılan 3 bin 646 engelliye evde bakım hizmetinin sunulduğu, 2021 yılında 62 milyon ödeme yapıldığı kaydedildi. 2008 yılından bu güne kadar ise 500 milyon lira ödeme yaparak engellilere destek olma amaçlandı. Ücretsiz seyahat kapsamında yapılacak gelir desteği ödemesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğe göre de Yozgat’ta engelli kart sahiplerine şehir içi ulaşım sağlayan Sorgun ve Yozgat’ta şehir içi ulaşımındaki 75 toplu taşıma araçları için aylık 800 lira para ödenmekte olduğu vurgulandı. Ayrıca Yozgat’ta bin 235 kişiye 2022 Sayılı Kanun kapsında engelli aylığı, bin 163 kişiye ise elektrik kullanım desteği verildiği öğrenildi.