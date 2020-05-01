4/D personelini unutmayın!

TÜM İş Konfederasyonu, Tüm Genel İş Sendikası Yozgat İl Başkanı İhsan Karakaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar kurumlarında çalışan, azimle mücadele eden işçi ve emekçilerin unutulmamasını istedi. Karakaya, Covid19 salgını mücadelesinde Kredi Yurtlar Kurumlarımda çalışan, çeşitli kurumlara görevlendirmesi yapılan tüm 4/D personellerine ek ödeme sağlanması gerektiğine dikkat çekti. Karakaya, ‘’Sağlıkçılarımız kadar bu azimli mücadele yer alan kahramanlarımızı tebrik ve takdir ediyoruz. Bizim sendikamızda ayrım olmaz, tüm işçiler olur. Bu mücadelede sağlıkçılar kadar bu personellerde unutulmamalıdır’’ diye konuştu.