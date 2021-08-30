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40 YILLIK HURDACI

40 yıldır hurdacılık yapan Cahit Gezici, 10 yıl önce yerleştiği Yozgat’ın Yerköy ilçesinde mesleğini devam ettiriyor, ailesinin geçimini temin ediyor.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:19
40 YILLIK HURDACI

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde Hurdacılık yaparak ailesinin geçimini sağlayan Cahit Gezici, kazandığı parayla ailesinin geçimini sağlamaya devam ediyor. 
Pandemi sürecinin etkilemediği mesleklerden birisinin de hurdacılık olduğunu belirten Cahit Gezici, aslen Ankaralı olduğunu, son 10 yıldır ise Yerköy ilçesinde mesleğini sürdürdüğünü bildirdi. Yerköy’de yaz kış demeden mahalle ve sokaklardan topladığı hurdayı, plastikleri satarak ailesini geçindirdiğini bildiren Gezici, ‘’40 yıldır hurdacılık yapıyorum. Teneke, hurda, demir, eski, ne gelirse aklınıza topluyorum ondan sonra da satıyorum. Topladıklarımın yeri var, o yerine veriyoruz, teslimat yapıyoruz. Geçimimiz bununla. Yeri geliyor bulabiliyoruz, yeri geliyor bulamıyoruz. Devletimizden bir yardım bekliyoruz. Arabamız 60 model, bize iyi bir araba lazım. Altındağlıyım, 10 sene önce buraya geldim ve 10 senedir burada çalışıyorum’’ diye konuştu. 

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40 YILLIK HURDACI
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