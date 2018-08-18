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40. Yıl anısına

HİZMET İş Sendikası 40. Yıl anısına hazırlattığı hediyelerini Yozgat’taki üyelerine teslim etmek üzere ilk start Şefaatli’den verildi.

40. Yıl anısına

HİZMET İş Sendikası 40. Yıl anısına hazırlattığı hediyelerini Yozgat’taki üyelerine teslim etmek üzere ilk start Şefaatli’den verildi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 07:00
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40. Yıl anısına

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, sendikanın sosyal sendikacılık anlayışla ‘Önce insan önce emek’ anlayışını ön planda tutup, güçlendirdiğini söyledi. Zararsız, ‘’Üyelerimizle kucaklaşarak, sevinç ve mutluluklarına ortak olmak gayesi ile tüm üyelerimize dağıtılmak üzere yaptırılan, 40. yıl hediye fincanlarının dağıtımına başladık. İlk olarak Şefaatli Belediye Başkanlığı iş yerlerinde ve Şefaatli Devlet Hastanesi işyerlerinde çalışan üyelerimize hediyelerini teslim ettik. Daha sonra da Yozgat Belediye Başkanlığı temizlik işlerinde çalışan sendikamız üyesi işçilere, sendikamızın 40. yıl hediyelik fincanlarını dağıttık’’ dedi.

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