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4 PROJEYE MALi DESTEK

KOP Bölgesinde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan projeler onaylandı.

4 PROJEYE MALi DESTEK

KOP Bölgesinde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan projeler onaylandı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 08:09
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4 PROJEYE MALi DESTEK

KOP Bölgesinde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan projeler onaylandı. Bölge illerinde yürütülecek 64 projeye toplamda 22 milyon 422 bin lira tutarında kaynak aktarılacak. Toplam 64 proje içerisinde Yozgat’tan da 3 proje bulunuyor. 41 projenin onaylandığı 2018 yılı KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi kapsamında Sorgun’dan iki, Sarıkaya’dtan bir proje mali destek almaya hak kazandı. Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sunulan ‘Ahırların KOP ile Modernizasyonu ve Mobil Koyun Banyosu’ Projesi ile ‘KOP Bölgesindeki Nadas Alanlarının Etkin Kullanımı ve Hayvancılığa Kazandırılması’ Projesi, Sarıkaya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘KOP Bölgesinde Kıraçların Gülü: Kuşburnu’ Projesi verilecek destekle hataya geçirilecek. 18 projenin yer aldığı ‘Dezavantajlı alanlar kalkınma’ ve 5 projenin yer aldığı ‘Hayvancılık Altyapılarının geliştirilmesi’ programlarında Yozgat’ın projesi bulunmuyor.

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4 PROJEYE MALi DESTEK
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