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4 bin 682 konut el değiştirdi

TÜRKİYE Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Yozgat’ta geçen yıl 4 bin 682 konut satış yolu ile el değiştirdi.

4 bin 682 konut el değiştirdi

TÜRKİYE Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Yozgat’ta geçen yıl 4 bin 682 konut satış yolu ile el değiştirdi.

17 Ocak 2020 Cuma 03:56
4 bin 682 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,7 oranında artarak 202 074 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2019 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 89 artış göstererek 126 bin 594 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 25 bin 545 konut satışı ve yüzde 20,2 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 63,4 oldu. Ankara 14 bin 5 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 8 bin 524 konut satışı ile İzmir izledi. Yozgat' ta 2019 Aralık ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına yüzde 8,62 artarak 638 konut satışı oldu. Bir önceki aya yüzde 62,3 artış ile kanıt satışı 427’den 693’e yükseldi. Yozgat'taki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payının yüzde 52,38 oran ile 363 konut olduğu, ilk satışların payının ise yüzde 47,62 oranı ile 330 konut olarak gerçekleştiği kaydedildi. 

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4 Bin 682 Konut El Değiştirdi
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