3 ŞEHiDiMiZ ADINA 3 KUTUPHANE

'Şehitlerimizin adını yaşatmaya ant içtik' sloganı ile hareket eden kütüphaneyi kuracak gönüllüler, Yozgatlılardan kütüphane için kitap desteği bekliyor. Yozgat Kazım Nuran Dokuyucu Anaokulu öğretmenlerinden Hatice Aydın tarafından organize edilen kitap toplama kampanyası sonrası kurulacak kütüphanede, şehitlerimizin isimleri yaşatılacak, şehitlerimizin gelecek nesillere tanıtımı sağlanmış olacak. 24 Temmuz 1997 tarihinde Diyarbakır ili Dicle İlçesi Hani Kırsalı'nda şehit olan Şehit Er Salih Ekinci'nin adı, Yozgat Atatürk İlkokulu'nda kurulacak olan kütüphaneye verilecek. 5 Temmuz 2002 yılında Elazığ'da şehit düşen Cihan Karadavut'un ismi ise Yozgat Fatih Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılacak olan kütüphanede yaşayacak. 13 Eylül 2001 yılında Edirne Keşan'da şehit düşen Polis Memuru Nuri Tanışman adına açılacak kütüphane ise Yozgat Cumhuriyet Ortaokulu'nda yer alacak. Kitapların ise Yozgat Kazım Nuran Dokuyucu Anaokulu öğretmenlerinden Hatice Aydın'ın koordinesi ile Bilal Şahin Mahallesi Kazım Nuran Dokuyucu Anaokulunda toplanacak, toplanan kitaplar buradan tasnif edilerek diğer yerlere dağıtılacağı bildirildi. Kütüphane programını organize eden Yozgat Kazım Nuran Dokuyucu Anaokulu öğretmenlerinden Hatice Aydın, "Şehit kütüphaneleri gönüllü olarak yürütülen, çoğunluğu askeri, emniyet mensupları ile şehit ailelerinin ve gönüllü vatandaşların yürüttüğü bir projedir. Projenin amacı Aziz Şehitlerimizin her birinin adını yaşatmak için kütüphaneler kurup milli birlik ve beraberlik kurup, geleceğin teminatı çoklarımıza ve gençlerimize kitabın kurşundan daha ağır olduğunun farkındalığını yaratıp cehaletle savaşta en büyük silahımızın kitap olduğunu kavratmaya çalışmaktır. Birisi Makedonya'da olmak üzere Türkiye genelinde resmi açılışları yapılmış 211 Şehit Kütüphanesi olup onlarcası salgın sebebiyle resmi açılışı ertelenmiş ve onlarcasının da hazırlıkları devam etmektedir. Bu kadar güzel çalışmanın içerisinde Şehit kütüphaneleri ailesine talebim üzerine Yozgat'ta da bu çalışmayı başlatmış bulunmaktayız. Üç şehidimiz adına üç okulumuzda üç kütüphane açmak için kolları sıvadık’’ dedi. Kitap desteğinde bulunmak isteyenlerin 0 506 862 87 50 numaralı telefondan Hatice Aydın'a ulaşabilecekleri gibi, Bilal Şahin Mahallesi Kazım Nuran Dokuyucu Anaokuluna kitapları teslim edebilecekleri bildirildi.

(MUSTAFA ERANIL)