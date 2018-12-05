28 Şubat süreci anlatıldı

Nurdoğan, eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında çok büyük farkın bulunduğunu belirterek, ‘’Bunları anlatmam çok zamanınızı alır. Yaşlarınız müsait olmadığı için geçmişi çok iyi bilmeye bilirsiniz. Ancak okuyun ve müzakere edin. Bu günlerin ve zamanınızın kıymetini bilin’’ dedi.

Nurdoğan, gençlere ‘Bu gününüz dünden daha iyi olsun’ diye seslenerek, özellikle farkındalık adına kendilerini yetiştirmelerini istedi. Nurdoğan, ‘’İnovasyon ve yeniliğe önem verin. Samimi ve hasbî olun’’ diye konuştu, öğrencilere kendi yaşamış olduğu tecrübelerini anlatarak, öğrencilerin sorularını yanıtladı.



