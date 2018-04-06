271 Projeden 22’si tamam

Yozgat’ta 2018 yılının birinci dönem Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Salonu’nda Vali Yardımcısı Adem Yılmaz başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya ilimizde yatırımı bulunan kurum ve kuruluş temsilcileri katılım gösterdi. Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, ilimizin tüm ilçe ve köylerinde yatırımların devam ettiğini, bu yatırım ve projelerin durumu, istişare ve analizi için Koordinasyon Kurulu toplantısının önemli olduğuna dikkat çekti. İlimizdeki yatırımlar hakkında bilgiler paylaşan Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Yozgat'a genel bütçe yatırımı olarak 2018 yılının birinci dönem sonu itibariyle 6 milyar 700 milyon lira proje bedelli toplam 271 projenin yer aldığını söyledi. Vali Yardımcısı Yılmaz, projelerin nakdi gerçekleşme oranın yüzde 14 olduğunu, buna karşına fiziki gerçekleşmenin de önemini vurgulayarak, “Bu fiziki gerçekleşmelerin de bir an önce yapılması, icraata geçmesi lazım. Bu 271 projeden 22 tanesi tamamlanmış, 181 proje ise devam ediyor. 34 proje ihale aşamasında olup 34 projeye ise henüz başlanılmamıştır. Mahalli idareler noktasında ise 374 milyon lira proje bedelli 113 adet projemiz mevcut. Yıl ödeneği 320 milyon lira. 2018 yılı ilk üç aylık diliminde 15.5 milyon lira harcama yapıldı ve nakdi gerçekleme oranı yüzde 5. Bu 113 projeden 7’si tamamlandı, 72 projede ise çalışmalar devam ediyor. 21 proje ihale aşamasında ve 13 proje ise henüz başlanılmadı” şeklinde konuştu.

Toplantıda yatırımcı kurum ve kuruluş müdürleri projeleriyle ilgili, kurula bilgilendirmede bulundu.