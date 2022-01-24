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247 köy yolu kapandı

Yozgat'ta kar nedeniyle 247 köy yolu ulaşıma kapanırken Kent merkezinde kar kalınlığı 40 santimetrenin üzerine çıktı.

24 Ocak 2022 Pazartesi 00:53
247 köy yolu kapandı

Yozgat’ta dün başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı Yozgat'ta, 247 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ve belediye ekipleri de yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Kent sakini Üzeyir Kılıç, kar yağışına sevindiklerini belirterek, "57 yaşındayım böyle kar yağışını 2002 yılında gördüm. Çiftçilik yapıyorum ve çok sevinçliyim. Kar Yozgat'a, Yozgat kara yakışıyor" dedi.

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