23 Nisan'ı kutladılar



AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, 23 Nisan 1920'nin hepimiz için büyük bir gurur günü olduğu söyledi. Milletvekili Başer 23 Nisan mesajında:

23 Nisan 1920, hepimiz için büyük bir gurur günüdür. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramı olmasının yanında, milletimiz ve ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasını ifade etmektedir. 99 yıl önce millet adına ülkenin kaderine el koyan Meclisimiz, destansı bir mücadele sonucunda İstiklal Savaşımızı başarıya ulaştırmış ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, umutsuzluğun, yoklukların ve güçlüklerin yaşandığı bir dönemde açılması, geleceğimizi aydınlatan anlamlı ve önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Atatürk'ün önderliğinde İstiklal Savaşı'nı yürüten ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyet'in özümsenmesinde, demokrasi kültürünün yerleşmesinde, Türk insanının onurlu, çağdaş bir yaşam sürmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Aldığı tarihsel kararlar ve gerçekleştirdiği çalışmalarla üstlendiği onurlu görevi başarıyla yerine getirmiştir.

Cumhuriyetimizin kurucusu ve Yüce Meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadelenin çetin şartlarında dahi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin demokratik bir zemin olarak muhafazasına büyük önem göstermiş, Meclis üstünlüğünü temel prensip olarak benimsemiştir. Bu nedenle içinden geçtiğimiz süreçte, halkımızın dişiyle, tırnağıyla, emeğiyle elde ettiği demokratik kazanımları, istikrar ve güven ortamını her zamankinden daha titiz biçimde korumaya özen göstermemiz gerekmektedir.

Çocuklara armağan edilen ve tek evrensel bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine olan güçlü inancın ifadesidir. Bu bayram sizler için bir şenlik, milletimiz için gurur günüdür. Sizler Türk milletinin ve devletinin geleceğisiniz. Sizler milletimiz için sevinç ve ümit kaynağısınız.

Özgürlük ve bağımsız duygularımız pekiştiren, barış dirlik ve düzen içinde yaşama kararlılığımızı ortaya koyan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını yürekten kutluyor, tüm vatandaşlarımıza ve sevgili çocuklarımıza en içten duygularımı, selam ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

MECLİSİN DEĞERİ ARTMIŞTIR



Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 99. Yıldönümü hakkında açıklamalarda bulundu

“Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktıktan sonra başlatmış oldukları Anadolu halkını örgütleme mücadelesinin nihayetinde Ankara’ya gelerek 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açmalarının üzerinden 99 yıl geçti. Bugün içinde bulunduğumuz anti demokratik koşullar göz önüne alındığında Türk halkının iradesinin üzerinde başka bir güç tanımayan yüce Meclis’in değeri bir kat daha artmaktadır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olmaya devam edecektir. Yüce Meclis’i değersizleştirmeye ve etkisiz hale getirmeye çalışanlar ise milletimizin nezdinde hüsrana uğrayacaktır.

Milletin egemenliğini sonra ki kuşaklara, çocuklarımıza, gençlerimize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve Gazi Meclis’imizin saygı değer üyelerini bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor saygılarımı sunuyorum. Bütün dünya çocuklarına barış ve sevgi içinde yaşayacakları bir gelecek diliyorum.”

YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM



MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, 23 Nisan 1920'yi yürekten tebrik ettiğini bildirdi. Sedef, açıklamasında şunları söyledi:

Yaklaşık bir asır süredir, 23 Nisan 1920 ruhu ülkemizin her köşesinde yaşamaktadır. Aziz Milletimiz, 15 Temmuz 2016’da verdiği demokrasi mücadelesi ve zaferle, 23 Nisan 1920 ruhunu koruduğunu ve bundan sonra da koruyacağını en açık şekilde ortaya koymuştur. Dünya milletlerine örnek olan, emperyalist güçlerin yenilgisiyle sonuçlandırılan Milli Kurtuluş Savaşımızı; Zaferle taçlandıran ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran, kaynağını ve gücünü milletten alan, Başkanlığını Büyük Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK‘ ün yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nin 99. Yılı açılışını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz.

Ulu önder Atatürk‘ün Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nin açıldığı bu günü bayram olarak çocuklara armağan etmesi çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. 23 Nisan, dünyadaki tek çocuk bayramı olma özelliği de taşıyarak dünya çocukları arasında dostluk, kardeşlik ve sevgi bağlarının pekiştirilmesine katkıda bulunması açısından büyük öneme sahiptir.

Unutulmamalıdır ki; çocuklarımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti‘nin teminatıdır ve umudun simgesidir. Türk milletinin çocuklarını mutlu edebilmek, onlara iyi bir gelecek sunabilmek, çocuklarımızı milli ve manevi değerler aşılayarak, topluma faydalı bireyler oluşturmak hepimizin görevidir.

Ulusal Egemenliğimizin bir sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nin açılışının 99.Yılını kutladığımız bugün; Ülkemiz üzerinde emperyalist güçlerce çok büyük oyunlar oynanmaktadır. Çok dikkatli ve tedbirli geçirmemiz gereken günler yaşıyoruz. Ateş çemberine dönmüş ülkemizin sınırlarını çevreleyen ülkeler gözümüzün önündedir.

En karamsar ortamda, en müşkül anlarda bile Türk milletine gücü yetmeyenlerin, bugün yeni macera ve melun yollarla şanslarını bir kez daha denemeye kalkışmaları bu açıdan beyhude bir gayret olacaktır.

TBMM görevinin başındadır, açıktır, Türkiye Cumhuriyeti’nin karargâhı, Türk milletinin ta kendisidir.

İnanıyorum ki, 27’nci Dönem TBMM aynı hissiyat ve görev şuuruyla tarihi ve milli görevini tam ve eksiksiz yerine getirecektir.

Feraseti yüksek büyük Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti Devletini lider ülke olma yolunda desteleyecek ve elinden geleni yapacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; TBMM‘nin açılışının 99.Yılı nedeniyle, Başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ‘ü en derin sevgi ve saygıyla anıyor, Büyük Türk Milleti`nin ve sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum.

BARO BAŞKANI KUTLADI

YOZGAT Barosu Başkanı Mehmet Şimşek de 23 Nisan'ı kutlayarak anlamlı günü idrak etmenin sevinç ve gurununu yaşadıklarını ifade etti. Baro Başkanı Şimşek:

"Milli Bağımsızlığımızın, demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin öncüsü ve güvencesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ nin açılışının 99. Yıldönümünü kutlamanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti‘nin kuruluş yıllarının ruhunu içinde barındıran , Mustafa Kemal Atatürk’ün milli egemenlik ilkesini Milli Mücadele‘nin ve kurulan devletin temeli olarak ortaya koyduğunun, yani Türk Milletinin kendi kaderine hakim olduğunun, kendi geleceğini tayin edeceği ilkesinin de hayata geçirilmesinin simgesidir.

Tüm dünya çocuklarının katılımıyla kutlanılan ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ nın gelecekte ulusları yönetecek ve yönlendirecek olan nesilleri ortak bir coşku etrafında bir araya getirmesi münasebetiyle dünya barışına da katkısı yadsınamaz.

Bu duygu ve düşüncelerle Ulusumuzun ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten duygularımla kutluyor, TBMM’ nin kuruluşunda ve Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasında emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan için can veren tüm aziz şehit ve gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum" dedi.





