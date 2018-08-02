Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 23°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97211
ALTIN
195.318
DOLAR
4.9773
STERLİN
6.5577
EURO
5.8072

200’e yakın işletme kapalı

YOZGAT Genç Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Ayhan Çelik, Yozgat il genelinde 200’e yakın sanayi işletmesinin kapalı veya düşük kapasitede üretim yaptığına dikkat çekerek, devlet olarak işadamlarının desteklenerek, bu işletmelerin yeniden hayat bulmasına yönelik atılacak adımların önemine değindi.

200’e yakın işletme kapalı

YOZGAT Genç Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Ayhan Çelik, Yozgat il genelinde 200’e yakın sanayi işletmesinin kapalı veya düşük kapasitede üretim yaptığına dikkat çekerek, devlet olarak işadamlarının desteklenerek, bu işletmelerin yeniden hayat bulmasına yönelik atılacak adımların önemine değindi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
14 Okunma
200’e yakın işletme kapalı

Çelik, hafta sonunda Yozgat’a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yaptığı konuşmasında, devletin yatırım yapmayacağını, ancak yatırımcıları destekleyip, istihdam yaratan üretim tesislerinin kurulmasına katkı vereceğini söylediğini hatırlattı. Çelik, bunun doğru bir tespit olduğuna vurgu yaparak, üretim, istihdam ve ihracatın sanayicilerin işi olduğunu, devletin destek verip, önlerinin açılması gerektiğinin altını çizdi. Çelik, ‘’Yozgatlı sanayici bu zaman kadar sahipsiz kaldı. Yozgat 200 yakın işletme kapalı veya çok düşük kapasiteyle çalışıyor. Bu işletmelerde ortalama 40 kişi çalışmış olsa 8 bin kişi istihdam imkanı bulur. Aileleriyle birlikte 40 bin civarında insanın evine ekmek girer. Yozgat yaklaşık 13 bin işsiz ve yaklaşık 2 bin işsizlik maaş alan var. Yozgat’ta işsizliği biz sanayiciler çözelim, bizleri diğer ilerle rekabet edecek ortam oluşun. Tekstil, Ayçiçek, Yem tesislerim var. Destek verilip, bu tesisleri işletmeye açtığımda 500 kişi istihdam edilmiş olunacaktır. Devlet imkanlarından faydalanamıyoruz. Anadolu da sanayici işletme sermayesi, teknoloji ve teknik elaman sıkıntısı yaşıyor, bunlar çözülmesi lazım’’ diye konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Araç sayımız yine arttı
Araç sayımız yine arttı
Güzergah sıkıntılı
Güzergah sıkıntılı
Adliye mensupları veda etti
Adliye mensupları veda etti
Gaziye rozeti teslim edildi
Gaziye rozeti teslim edildi
Delice Sulaması tamam
Delice Sulaması tamam
Şekerden yatırım
Şekerden yatırım

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim