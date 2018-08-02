200’e yakın işletme kapalı

Çelik, hafta sonunda Yozgat’a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yaptığı konuşmasında, devletin yatırım yapmayacağını, ancak yatırımcıları destekleyip, istihdam yaratan üretim tesislerinin kurulmasına katkı vereceğini söylediğini hatırlattı. Çelik, bunun doğru bir tespit olduğuna vurgu yaparak, üretim, istihdam ve ihracatın sanayicilerin işi olduğunu, devletin destek verip, önlerinin açılması gerektiğinin altını çizdi. Çelik, ‘’Yozgatlı sanayici bu zaman kadar sahipsiz kaldı. Yozgat 200 yakın işletme kapalı veya çok düşük kapasiteyle çalışıyor. Bu işletmelerde ortalama 40 kişi çalışmış olsa 8 bin kişi istihdam imkanı bulur. Aileleriyle birlikte 40 bin civarında insanın evine ekmek girer. Yozgat yaklaşık 13 bin işsiz ve yaklaşık 2 bin işsizlik maaş alan var. Yozgat’ta işsizliği biz sanayiciler çözelim, bizleri diğer ilerle rekabet edecek ortam oluşun. Tekstil, Ayçiçek, Yem tesislerim var. Destek verilip, bu tesisleri işletmeye açtığımda 500 kişi istihdam edilmiş olunacaktır. Devlet imkanlarından faydalanamıyoruz. Anadolu da sanayici işletme sermayesi, teknoloji ve teknik elaman sıkıntısı yaşıyor, bunlar çözülmesi lazım’’ diye konuştu.