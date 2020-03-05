Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
110785
ALTIN
320.435
DOLAR
6.0756
STERLİN
7.8307
EURO
6.7617

2 ilçeye hükümet konağı

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret Ederek, Sorgun ve Boğazlıyan ilçelerinde yapımı planlanan Hükümet Konağı ile Boğazlıyan Emniyet Müdürlüğü binası ile ilgili konuları görüştü.

05 Mart 2020 Perşembe 03:35
2 ilçeye hükümet konağı

 Bakan Soylu taleplerin yerine getirilmesi için çalışmaları başlatacaklarını ve ilgili yerlere talimatlarını vereceğini belirterek mümkün olan en kısa zamanda talepleri yerine getireceklerini ifade etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşme sonrası açıklamada bulunan Milletvekili Başer, ‘’İç İşleri Bakanımızın Sayın Süleyman Soylu’ya Yozgat’ımıza gösterdiği ilgi ve destekleri için teşekkür ediyorum’’ dedi. Başer, il merkezi ve ilçelerin eksikliklerini gidermek için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayarak Sorgun’a yeni  Hükümet Konağının yapılması, Boğazlıyan Hükümet Konağının tadilatı ile Boğazlıyan yeni emniyet müdürlüğünün yapılması için çalıştıklarını, bu projeleri en kısa zamanda Sorgun ve Boğazlıyan’a kazandıracaklarını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
2 Ilçeye Hükümet Konağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sulamada yenileme çalışması
Sulamada yenileme çalışması
Çayıralan-ABD hattı
Çayıralan-ABD hattı
Çalışanların ücretine zam
Çalışanların ücretine zam
Harekata Bayraklı destek
Harekata Bayraklı destek
Uygulama Eğitimi
Uygulama Eğitimi
Gazi ve Ailesine Ziyaret
Gazi ve Ailesine Ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim