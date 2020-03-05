2 ilçeye hükümet konağı

Bakan Soylu taleplerin yerine getirilmesi için çalışmaları başlatacaklarını ve ilgili yerlere talimatlarını vereceğini belirterek mümkün olan en kısa zamanda talepleri yerine getireceklerini ifade etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşme sonrası açıklamada bulunan Milletvekili Başer, ‘’İç İşleri Bakanımızın Sayın Süleyman Soylu’ya Yozgat’ımıza gösterdiği ilgi ve destekleri için teşekkür ediyorum’’ dedi. Başer, il merkezi ve ilçelerin eksikliklerini gidermek için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayarak Sorgun’a yeni Hükümet Konağının yapılması, Boğazlıyan Hükümet Konağının tadilatı ile Boğazlıyan yeni emniyet müdürlüğünün yapılması için çalıştıklarını, bu projeleri en kısa zamanda Sorgun ve Boğazlıyan’a kazandıracaklarını belirtti.