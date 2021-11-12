2 araç devrildi

Yozgat'ın Akdağmadeni ve Yerköy ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, birisi cenaze aracı olmak üzere iki araç şarampole devrildi, bir kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı. İstanbul'dan Sivas'a cenaze taşıyan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Yüksel Mustafa Tunçel (62) yönetimindeki 34 DOS 829 plakalı cenaze nakil aracı, D-200 karayolunun Akdağmadeni ilçesine bağlı Melikli köyü mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan yedek şoför Emin Öztürk (51) yaralandı. Yaralı,112 sağlık ekiplerince Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yerköy ilçesinde ise otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Yozgat'tan Ankara istikametine giden B.T. yönetimindeki 66 AAR 123 plakalı otomobil, D-200 karayolu Yerköy ilçe yakınlarında trafik levhasına çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.