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1980'den 2018'e BİTİRİLEMEYEN ÇİLE

Yozgat'ın bitmeyen, bitirilemeyen o meşhur çilesi; Otopark Sorunu..

1980'den 2018'e BİTİRİLEMEYEN ÇİLE

Yozgat'ın bitmeyen, bitirilemeyen o meşhur çilesi; Otopark Sorunu..

31 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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1980'den 2018'e BİTİRİLEMEYEN ÇİLE

Aşağıdaki küpürde yer alan haber 24 Aralık 1980 tarihli Milliyet Gazetesine ait. Haberin başlığında 'Yozgat'ın otopark sorunu yeniden gündeme geldi' yer alıyor. Konu şu, 12 Eylül öncesinde otopark sıkıntısına çözüm amacıyla Cumhuriyet Alanı'nda otomobillerin parkedilmesine izin verildi. Bölgede bulunan resmi kurumlarda çalışanlardan fırsat buldukça vatandaş da aracını park ediyordu. Dönemin ihlalal valisinin talimatı ilealana park yasağı getirildi. Alan boşalınca Bölgedeki yol kenarları, yaya kaldırımlar otomobillerin istilasına uğradı. O da gazetelere yansıyıp, sorunun biran önce çözümü istendi.
 

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